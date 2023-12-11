الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالمزمار والأغاني.. إقبال كبير للمواطنين على لجان رأس البر بدمياط (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت اللجان الانتخابية في مدينة رأس البر بمحافظة دمياط،  أحد أشهر مصايف الجمهورية إقبال كبير من الناخبين للمشاركة في ثاني أيام انتخابات رئاسة الجمهورية حيث تواجد الأهالي على المزمار والطبل وقاموا بتنظيم احتفالية أمام اللجان.

وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ان اللجان الانتخابية إقبال كبير من المواطنين بعد استئناف عملية التصويت بالفترة الثانية لليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية،  حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  فتح اللجان وانتظام سير العملية الانتخابية بجميع المناطق.

وأشارت محافظ دمياط، إلى وجود تنسيق كامل مع جميع الجهات على مدار الساعة للتيسير على المواطنين للادلاء بأصواتهم والتعبير عن رأيهم بصناديق الاقتراع كحق دستوري وواجب وطنى للجميع، مؤكدة أنه يتم متابعة الموقف أولًا بأول من خلال غرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

الانتخابات الرئاسية 2024 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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