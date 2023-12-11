الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إيهاب فهمي يلتقط الصور التذكارية مع الناخيين عقب الإدلاء بصوته

ايهاب فهمي
ايهاب فهمي

حرص الفنان إيهاب فهمي على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، وحث جمهوره على ضرورة النزول للمشاركة في الانتخابات.

وشارك “ايهاب” مقطع فيديو له أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، حيث تدافع الناخبين لالتقاط الصور التذكارية معه.

 

https://www.instagram.com/reel/C0t_aldMiQ7/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== 

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الإعاقة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كاشفًا أن  الهيئة وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

الانتخابية الجمهورية إيهاب إيهاب فهمي الفنان الانتخابات

مواد متعلقة

الإعلامية شافكى المنيرى عقب الإدلاء بصوتها: "صوتنا للرئيس العظيم عبدالفتاح السيسى"

السبت.. حسن شحاتة ضيف أولى حلقات "الكابتن" على DMC

دنيا عبدالعزيز عقب الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية: يا رب احفظ بلدى

محمود حافظ يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. ويلتقط صورًا مع الناخبين

لميس الحديدى تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية (صور)

المخرج عمرو سلامة لـ أحمد عصام: "شماريخ" ماكنش هيحصل من غيرك

انتخابات الرئاسة| إقبال كبير من نجوم الفن في أول أيام التصويت (صور)

أمل رزق تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية: "السيسى حبيب المصريين"

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

جوائز "كاف": الأهلي أفضل نادي في إفريقيا لعام 2023

الانتخابات الرئاسية 2024.. شهادات المراقبين والمتابعين: لم نسجل أى مخالفات أو شكاوى وتيسيرات للكبار وذوى الهمم

محمد الباز: المصرى عصى على الكسر.. والانتخابات شهدت أكبر عملية تحرش سياسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال