المرشح الرئاسي حازم عمر لـ"الدستور": "لسنا في خناقة ونتنافس على حب مصر" (فيديو)

قال المرشح الرئاسى حازم عمر، إن جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024 يتنافسون على حب مصر، مضيفا: “ادعوا جميع المواطنين للنزول والمشاركة الإيجابية ومناصرة المرشح الذى يرغب به، دون المساس بالمرشح الآخر، خاصة أن هناك تنظيم مميز فى هذه الانتخابات لابد من الإشادة به وإن كان هناك بعض السلبيات لكن لا تؤخذ على التنظيم ولا على الجهد الذى بذل من أجل إخراج الانتخابات بهذه الصورة التى نراها”.

جاء ذلك خلال زيارته لمدرسة صفى الدين أبوشناف الثانوية بمدينة المنيا، وكان فى استقباله قيادات حزب الشعب الجمهورى، وأعضاء الحزب.

وأضاف حازم عمر: “لسنا فى خناقة ولكننا نتنافس على حب مصر، والهيئه الوطنية بذلت جهدا كبيرا فى الانتخابات وأقول لكل مواطن لم يشارك حتى الآن إنك تخسر فرصة كبيرة لاختيار المرشح الذى يمثلك، انزل للتعبير عن إرادتك حتى وأن كان فى صالح اى مرشح لأنه تعبير عن الإرادة الحقيقية”.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.