الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تواصل إقبال الناخبين بكثافة على التصويت في الانتخابات الرئاسية بالقاهرة الجديدة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

تواصل إقبال الناخبين بكثافة على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، اليوم الاثنين، بلجان منطقة القاهرة الجديدة.

وزاد الإقبال على التصويت في الفترة المسائية، حيث حرص الموظفون على الإدلاء بأصواتهم عقب عودتهم من أعمالهم.

تواجد كبار السن بكثرة في التصويت 

وكانت السمة الغالبة هي تواجد كبار السن بكثرة في التصويت في الفترة المسائية.

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وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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