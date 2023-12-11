رئيس غرفة الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية يؤكد تخصيص أوراق "برايل" للمكفوفين باللجان

نفى المستشار مسعد ابو سعد رئيس لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، ما تردد حول عدم تمكن ذوي الهمم من المكفوفين من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لعدم توفر الإمكانيات لذلك الأمر.

وقال أبو سعدة: "جميع اللجان الانتخابية تم تخصيص مكان بها لتصويت المكفوفين عن طريق طريقة" برايل" وتوفير الأوراق المخصصة لذلك.

وأشار المستشار أبو سعدة إلى أن التصويت مستمر لليوم الثاني على التوالي لكافة الناخبين داخل المقار الإنتخابية بمحافظة الأسكندرية والبالغ عددها ١٨ لجنة عامة ٥٣٣ لجنة فرعية موزعين على كافة الدوائر الانتخابية بالمحافظة، وباللجان الانتخابية بمحافظة البحيرة والبالغ عددها 855 لجنة فرعية و18 لجنة عامة وبمحافظة مطروح والبالغ عددها 200 لجنه فرعية و8 لجان عامة.

ولفت إلى أنه شهد اليوم وأمس إقبالًا في الانتخابات الرئاسية وكثافة من قبل الناخبين للإدلاء بصوتهم الانتخابي في ملحمة وطنية تعبر عن مدى اهتمام وحرص المواطن المصري والسكندري خاصة على المشاركة الوطنية وأداء الواحب في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية والتي تستمر حتى غدا الثلاثاء.

وأشار إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل في تنسيق كامل لتحقيق عملية انتخابية كاملة في منتهى الشفافية يشرف عليها قضاة مصر.

كانت مديرية أمن الإسكندرية، قامت منذ فجر اليوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالانتشار بمحيط جميع لجان ومقار الانتخابات على مستوى محافظة الإسكندرية وذلك لتأمين الناخبين، واللجان، والقضاة، والمشرفين على عملية التصويت، لضمان قيام كل منهم بأداء دوره بكل سهولة ويسر.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب وتضم الإسكندرية 18لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركز مقر انتخابي واللجان الفرعية 533 لجنة بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.