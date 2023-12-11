بالطبل البلدي والمزمار.. أهالي أسيوط يحتشدون أمام اللجان الانتخابية رافعين الأعلام

احتشد المئات من المواطنين بمحافظة أسيوط، مساء اليوم الإثنين، أمام عدد من المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وسط أجواء احتفالية بالعرس الانتخابي بالطبل البلدي والمزمار وإطلاق السيدات للزغاريد في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

واصطف الشباب والسيدات في طوابير طويلة أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم بمختلف مراكز وأحياء المحافظة ومدينة أسيوط الجديدة منذ الساعات الأولى لفتح اللجان التي بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحا، وسط ترديد الأغاني الوطنية وحمل الأعلام فضلًا عن صوت سيارات تحمل مكبرات تجوب الشوارع والميادين لحث المواطنين على النزول وزيادة الأعداد المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024