الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار جديد ضد موظف استولى على أموال المواطنين بزعم بيع سيارات كهربائية

جريدة الدستور

استعجلت نيابة الأموال العامة، تفريغ هواتف وسحب مكالمات موظف استولى على أموال المواطنين بزعم بيع سيارات كهربائية في كرداسة، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

 

تابعت الأجهزة الأمنية بشأن استقبال عدد من المواطنين رسائل عبر تطبيق "واتس آب" من رقم هاتف ينتحل صفة إحدى شركات السيارات والترويج عن سيارات كهربائية مزمع طرحها فى الأسواق خلال الفترة المُقبلة، مع إمكانية حجز السيارات مُقابل سداد مبلغ مالى، يتم تحويله على إحدى المحافظ المالية.

 

وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (مشرف تشغيل بإحدى شركات المقاولات – مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة) حيث يقوم المذكور بممارسة نشاط إجرامي مستحدثًا النصب على المواطنين وتحصيل مبالغ مالية منهم زاعمًا كونها مقدمات حجز السيارات المُشار إليها. 

 

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد ارتكابه للواقعة.. كما تم اتخاذ اللازم نحو إيقاف المحفظة المالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة الأموال العامة سحب مكالمات بيع سيارات كهربائية كرداسة الأجهزة الأمنية واتس آب

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