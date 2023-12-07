الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تُحقق مع "ديلر المرج" بتهمة حيازة مخدر الهيروين

ارشيفية
ارشيفية

تباشر نيابة المرج تحقيقاتها مع عنصر إجرامي لحيازته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بمنطقة المرج، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،250 كجم - سلاح أبيض "سنجة").

وبمواجهتــه اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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