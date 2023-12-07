النيابة تُحقق مع "ديلر المرج" بتهمة حيازة مخدر الهيروين

تباشر نيابة المرج تحقيقاتها مع عنصر إجرامي لحيازته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بمنطقة المرج، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،250 كجم - سلاح أبيض "سنجة").

وبمواجهتــه اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.