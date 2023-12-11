الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 18205 أشخاص

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة ، اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء الهجمات الاحتلال الغاشم إلى 18205 شهداء.

وفي وقت سابق من اليوم، حذرت حماس من أنه لن يغادر أي رهائن غزة على قيد الحياة ما لم تتم الاستجابة لمطالبها بإطلاق سراح السجناء. 

ومن المرجح أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة عضوًا، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب المستمرة بين إسرائيل وغزة يوم الثلاثاء، حسبما أفاد دبلوماسيون لرويترز. 

وسيأتي التصويت المحتمل بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بقيادة الإمارات والذي دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة يوم الجمعة.

حماية المدنيين الفلسطينيين 

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الأونروا: يجب إدخال فرق طبية متخصصة لعلاج الجرحى والمصابين في غزة

 

 

الصحة الفلسطينية فلسطين غزة الهجمات ضحايا

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