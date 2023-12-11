الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الانتخابات الرئاسية.. تزايد أعداد الناخبين في لجان الاقتراع بوسط القاهرة

العملية الانتخابية
العملية الانتخابية

منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الرابعة عصرًا، شهدت مراكز الاقتراع في وسط وغرب القاهرة، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، خاصة الشباب وكبار السن، كما حرصت العديد من الأسر على اصطحاب أبنائها للمشاركة في هذا العُرس الديمقراطي. 

وسادت حالة من الهدوء والانضباط، في ظل حرص القائمين على العملية الانتخابية على تطبيق الإجراءات والقوانين المنظمة، وتوفير أجواء ملائمة لجميع المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل حرية وشفافية.

وعبر عدد كبير من الناخبين عن سعادتهم بسلاسة عملية التصويت، مشيدين بالإجراءات الأمنية والتدابير المتخذة لضمان سلامة العملية الانتخابية، كما أكد العديد منهم على أهمية المشاركة في هذا الحدث المهم لاختيار رئيس يستكمل مسيرة التنمية يقود البلاد إلى مزيد من التقدم والازدهار.

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وقال المهندس خالد أحمد: "أدعوا الجميع للمشاركة في الانتخابات واختيار من يرونه الأفضل لقيادة البلاد"، ويشاركه حسن عبدالكريم، موظف، الرأي قائلًا: "المستقبل بأيدينا، والمشاركة في الانتخابات هي الطريقة الوحيدة للتعبير عن رأينا".

وقالت عائشة يوسف، ربة منزل: "مصر بلدنا جميعًا، ومستقبلها مسئوليتنا، والمشاركة في الانتخابات هي واجب وطني علينا جميعًا أن نؤديه، مهما كان رأيك يمكنك التعبير عنه من خلال الصندوق".

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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