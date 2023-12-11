"صحة مطروح": استمرار انعقاد لجنة متابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي خلال أيام العُرس الانتخابي

أكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، استمرار انعقاد لجنة الطوارئ؛ لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي لأى طوارئ خلال أيام العُرس الانتخابي بمحافظة مطروح بقاعة الاجتماعات بالمديرية منذ صباح أمس، وتستمر حتى الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك بحضور قيادات المديرية بمختلف القطاعات (العلاجي والمستشفيات والوقائي والرعاية الأساسية والطوارئ والكلى وبنوك الدم والصيدلة وصحة البيئة والشئون المالية والإدارية والتموين الطبي والصيدلة ومركز المعلومات والمتابعة والرقابة ) ويتم من خلالها متابعة خطة التأمين الطبي للعملية الإنتخابية بكافة مراكز محافظة مطروح.

وأشار الدكتور مبروك سالم إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى، والتأهب لمواجهة أى طارئ من خلال جميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة، موضحا أن الفرق الطبية تعمل بمحيط وداخل اللجان، وتقدم جميع خدمات المبادرات الصحية الرئاسية أيضًا ضمن خطة التأمين الطبي، وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وتابع أنه تم التنسيق مع جميع الجهات لمتابعة إجراءات تعقيم المقار الانتخابية، وتم رفع درجة الإستعداد القصوى بالمستشفيات والتأكد من توافر مخزون إستراتيجي من الأدوية، وكذلك تم التنسيق مع هيئة الإسعاف للدفع بسيارات الإسعاف المجهزة على الطرق والمحاور الرئيسية ومناطق التجمعات، كذلك تواجد العيادات المتنقلة المجهزة لأى طوارئ.

كما أكد أن لجنة الأزمات بديوان عام المديرية ستظل فى انعقاد دائم لمتابعة خطة التأمين الطبي لأى طوارئ خلال فترة إجراء الإنتخابات الرئاسية موضحا أنه يتم التواصل على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بكافة الإدارات الصحية والمستشفيات لمتابعة العملية الإنتخابية أولا بأول، والتنسيق بين كافة الجهات لنجاح وانتظام سير عملية الإقتراع.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.