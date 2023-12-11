القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى الدكتور جمال سوسة، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحثّ "سوسة" جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس، وعاملين، وطلاب وطالبات، على المشاركة الفاعلة في التصويت، مشددًا على أن المشاركة الإيجابية تساهم في صناعة مستقبل مصر، كما أنها ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية ورسالة حضارية ترسخ قيم المواطنة والانتماء.

وأكد "سوسة"، أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية باعتباره واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا لهم مشيرًا إلى تأثيرها الإيجابي على المشهد السياسي في البلاد، داعيًا إلى ضرورة الإدلاء بالأصوات في إطار من الديمقراطية والشفافية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجري الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.