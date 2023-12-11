السبت.. حسن شحاتة ضيف أولى حلقات "الكابتن" على DMC

يحل الكابتن حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر الأسبق، ضيفًا في أولى حلقات برنامج "الكابتن" الذي يقدمه أحمد حسن على قناة DMC في الحادية عشرة من مساء السبت المقبل.

يتحدث المعلم خلال اللقاء عن كواليس رحلته في عالم كرة القدم وأبرز التحديات التي واجهته، كما يتطرق إلى مشوار تدريبه المنتخب الوطني، إضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

"الكابتن" يذاع السبت والأحد من كل أسبوع ويسلط الضوء على كل ما يخص الرياضة وكرة القدم خلال حلقاته المختلفة، كما يحاور العديد من رموز الرياضة.