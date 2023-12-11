الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أهالي قرية عرب العيايدة بالجيزة يحتشدون للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة بقرية عرب العيايدة بالجيزة

اصطف عدد كبير من أهالي قرية عرب العيايدة التابعة لمركز الصف محافظة الجيزة في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية للعام 2023، وذلك بعد أن انتهوا من أعمالهم، حيث شهدت مدرسة عرب العيايدة الإبتدائية إقبال العديد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وشهد محيط المدرسة فرحة عارمة من قبل أهالي القرية جميعهم لما تعيشه البلاد من أجواء وطنية، كما سيطرت البهجة على وجوههم، حيث وقفوا منتظرين أدوارهم في الدخول للجان الانتخابية رافعين أيديهم بعلامة النصر.

وعبر أهالي قرية عرب العيايدة عن حبهم للوطن من خلال المساعدة في سير العملية الإنتخابية في القرية بهدوء تام، وأمان كامل.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

 

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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