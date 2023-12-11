الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رئيس المقاولون العرب لإدارة المرافق يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

اللواء دكتور محمد
اللواء دكتور محمد مندور

أدلى اللواء دكتور محمد مندور رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة فاطمة عدنان الإعدادية بالتجمع الخامس. 


وقال ا"مندور"، إن المشاركة في الانتخابات حق دستوري وواجب وطني يجب أن يحرص على أدائه كل مواطن مصري، مشيدا بحسن التنظيم للعملية الانتخابية والإقبال الشديد على صناديق الاقتراع.
ووجه الدعوة لجميع العاملين بالشركة للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري.


كما حرص العاملون بالشركة على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات في مواقع العمل وفروعها المختلفة على مستوى الجمهورية.


وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.


وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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