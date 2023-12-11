"ناس وناس" عرض جديد تقدمه مدرسة "ناس" للمسرح الاجتماعي

تقدم مدرسة "ناس" للمسرح الاجتماعي، بجمعية النهضة- جيزويت القاهرة- عرض بعنوان "ناس وناس" مشروع نهاية السنة الأولى لطلبة الدفعة الخامسة من مدرسة ناس، وذلك أيام الأربعاء 13 والسبت 16 ديسمبر الجاري في تمام الثامنة مساء بمقر الجمعية بالفجالة، أما يوم الجمعة 15 فيُقام العرض مرتين على مسرح مدرسة الدمبوسكو بروض الفرج، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا والرابعة والنصف مساء.

اكتسب طلاب "ناس" خلال السنة الأولى من المدرسة العديد من المهارات وكونوا بعض المعارف والقدرات، تلك التي استندوا عليها في إنتاج هذا العرض، والإعداد الدرامي -دراماتورج- لرائف صبري.

تأسست مدرسة "ناس" في 2013 تهتم بإنتاج مسرح اجتماعي متجول يذهب للجمهور أينما كان، تعتمد في منهجيتها التركيز على عناصر الإنتاج المختلفة مثل التسويق والديكور البسيط المتناسب مع فكرة "المسرح الفقير"، وقد شارك في تدريس السنة الأولى للدفعة الخامسة، المدربون: عادل البهدلي "سيرك"، يوسف عبد النور "خلق شخصية" مصطفي وافي "خلق جماعي - أسس إخراج"، إيهاب عبد الحميد /بوب "إيقاع"، ريهام رمزي "حركة - أسس إخراج"، شادي عبدالرحمن "حركة"، داليا العبد "حركة"، رائف صبري "أكرويوجا - حركة"، مارتا فيلينا "قناع محايد - حكي جسدي"، تانا دل ريو "خلق شخصيات 2 - حكي جسدي".

جدير بالذكر، أن مدرسة ناس قد أعلنت في الأيام القليلة الماضية عن فتح 5 مقاعد لطلبة جدد، وذلك للالتحاق بالسنة الثانية للدفعة الخامسة من مدرسة "ناس" للمسرح الاجتماعي للعام الدراسي 2024\2025، تبدأ الدراسة في 10 يناير 2024، لمدة ثلاث فصول دراسية لا تشمل أيام إجازات الامتحانات والعطلات الرسمية، وعلى كل طالب الالتزام بعدم الارتباط بأية أعمال فنية خلال مدة الدراسة حتى لا تتعارض مع دراسته داخل المدرسة، كما يجب الالتزام بحضور التدريبات والعروض الخاصة بالمدرسة وذلك بواقع 4 إلى 6 أيام أسبوعيا من "20 إلى 28 ساعة" في الأسبوع.

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