"كيان" تطرح رواية "عين العالم" لـ روبرت جوردن

صدر حديثًا عن دار كيان للنشر والتوزيع الرواية المترجمة "عين العالم"، وهي من تأليف الكاتب الأمريكي الشهير روبرت جوردن، وترجمة أحمد صلاح المهدي.

وقال المترجم أحمد صلاح المهدي عن الرواية:" رواية "عين العالم" هي الجزء الأول من سلسلة الفانتازيا الأكثر مبيعًا "عجلة الزمن"، من تأليف "روبرت جوردن"، التي نُشِرَت لأول مرة سنة 1990، وتدور أحداثها في عالم خيالي من ابتكار المؤلف ـ مثل الأرض الوسطى التي ابتكرها "تولكين" في سلسلة سيد الخواتم ـ حيث يخوض الأبطال العديد من المخاطر، ويقطعون أراضي تعج بالأساطير والخرافات، ويزورون ممالك شاسعة مذهلة، في مغامرة فريدة من نوعها.

ويضيف:" وقد ألهمت "عجلة الزمن" ـ منذ نشرها ـ ملايين القراء في أنحاء العالم لضخامة عالمها وأصالة أفكارها وشخصياتها المثيرة للاهتمام، حيث قال عنها جورج آر. آر. مارتن، مؤلف سلسلة صراع العروش: "إن سلسلة عجلة الزمن الطموحة الضخمة قد ساعدت على إعادة تشكيل أدب الفانتازيا". ومؤخرًا تحولت إلى سلسلة تلفزيونية من إنتاج "أمازون"، لتلهم المزيد من عشاق الفانتازيا في جميع أنحاء العالم.

وجاء في تصدير الرواية" الجزء الأول من سلسلة عجلة الزمن الأكثر مبيعًا التي تحولت إلى مسلسل على منصة أمازون.

عندما تصل "مويرين" إلى قرية صغيرة في "النهرين" تكتشف ثلاثة فتيان، كل واحد منهم قد يكون المختار الذي طال انتظاره؛ التنين العائد. ولكنها ليست الغريب الوحيد في القرية، وليست وحدها من يبحث. في سباق ضد الزمن وضد "الظل" يجب أن تُرشد أبطالنا عبر أراضٍ من الأساطير والخرافات، نحو حلفاء قدامى وجدد، بينما تتعقب آثار أقدام النبوءة.

وعن الرواية قالت نيويورك تايمز:" لقد تربع جوردن على عرش العالم الذي بدأه تولكين"، وقالت عنها شيكاغو صن – تايمز:" أعظم ملحمة فانتازيا أمريكية".

أما عن روبرت جوردن فهو مؤلف أمريكي اسمه الحقيقي جيمس أوليفر ريجني جونيور، مؤلف أمريكي متخصص في الفانتازيا الملحمية، وأشهر أعماله سلسلة عجلة الزمن، والتي بلغت ١٤ جزءًا، وباعت ملايين النسخ في جميع أرجاء العالم.

بدأ جوردان كتابة الجزء الأول من السلسلة عام ١٩٨٤ ولكنه لم ينشر قبل عام ١٩٩٠، وقد حققت الرواية نجاحًا مذهلًا لما تتميز به من عالم مفصل بشكل دقيق، وشخصيات متعددة ومركبة، وقصة مثيرة مشوقة.

توفي جوردان في 16 سبتمبر 2007، بينما كان ما يزال يعمل على الجزء الثاني عشر الذي خطط لأن يكون الأخير لهذه السلسلة، ولكنه مات قبل انهائه فوقع الاختيار على الكاتب براندون ساندرسون الذي انتهى به المطاف بكتابة ثلاثة أجزاء أخرى.

ترك روبرت جوردان إرثًا غنيًا في عالم الفانتازيا الملحمية، ملهمًا العديد من الكتاب والقراء في جميع أنحاء العالم.

أما عن المترجم فهو أحمد صلاح المهدي وهو كاتب ومترجم وناقد مصري، تخرج في كلية الآداب قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة، نشرت له خمس روايات ما بين الفانتازيا والرعب والخيال العلمي، ترجمت اثنتان منهم إلى اللغة الإنجليزية وهما "ريم" و"ملاذ: مدينة البعث"، وقد تعاقد مؤخرًا مع دار نشر Atmosphere Libri الإيطالية على الترجمة الإيطالية لروايته "ملاذ: مدينة البعث". نُشر له عدد من القصص القصيرة والمقالات الأدبية والنقدية باللغتين العربية والإنجليزية، وترجمت بعضها إلى لغات أخرى كالرومانية والإسبانية. صدر له ترجمات العديد من الروايات المختلفة، مثل سلسلة "القاعدة" من تأليف كاتب الخيال العلمي الشهير إيزاك أزيموف التي تحولت مؤخرًا إلى مسلسل على منصة أبل تي في، و"عين العالم" الجزء الأول من سلسلة "عجلة الزمن" من تأليف روبرت جوردن التي تحولت مؤخرًا إلى مسلسل على منصة أمازون، ورواية روح الإمبراطور من تأليف براندون ساندرسون.