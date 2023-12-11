بأعلام مصر.. أهالي دمياط يسطرون ملحمة وطنية بالانتخابات الرئاسية

عكست مشاهد الإقبال الكثيف أمام لجان الاقتراع في محافظة دمياط خلال انطلاق عملية التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، ملحمة وطنية سطرها الناخبون في حب بلدهم، وإيصال رسالة للعالم بأن القرار المصري تحميه إرادة شعبها.

وشهدت المراكز الانتخابية واللجان الفرعية في محافظة دميط إقبالًا كبيرًا منذ انطلاق عملية التصويت في التاسعة صباحًا، واصطف المواطنون أمام مراكز الاقتراع للمبادرة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية التي تُجرى تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر على مدى 3 أيام متتالية، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

المرأة تتصدر المشهد الانتخابي

وقاد الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دميط مسيرة حاشدة ضمت أعداد كبيرة من الطالبات والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة واتجهت إلى مقار اللجان الانتخابية، مؤكدا ضرورة المشاركة في الانتخابات وممارسة حقوقهم السياسية واختيار الرئيس الجديد لمصر.

فيما نظم حزب مستقبل وطن مسيرات حاشدة مرددين الأغاني الوطنية رافعين أعلام مصر حيث طافت شوارع مدن المحافظة وكذلك القرى التابعة للمحافظة.

وتصدرت المرأة المشهد الانتخابي في اليوم الثاني حيث تلاحظ تواجد المرأة بكثافة في معظم اللجان وخاصة في مدارس عمر بن عبد العزيز، وأبو بكر الصديق بدمياط الجديدة والعدلية التابعة لمركز دمياط، واللوزي الثانوية بمدينة دمياط.

إقبال ذوي الاحتياجات الخاصة على اللجان الانتخابية

أما بالنسبة للجان الوافدين فقد شهدت تزاحما شديدا وخاصة لجنة الوافدين بميناء دمياط ولجنة الوافدين بجامعة دمياط، ولجنة الوافدين بالمعهد التجاري بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة.

كما شهد عدد من اللجان إقبال ذوي الاحتياجات الخاصة على اللجان الانتخابية منها، مدارس المستقبل بدمياط الجديدة، وخالد بن الوليد، والحوراني، فيما قامت مديرية التضامن بدمياط بتوفير الكراسي المتحركة لهذه الفئات لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن أرائهم.

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.