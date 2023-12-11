الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أعضاء الحوار الوطني يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (صور)

أعضاء الحوار الوطني
أعضاء الحوار الوطني يدلون بأصواتهم

واصل أعضاء والمشاركين في الحوار الوطني الإدلاء بأصواتهم في ثانى أيام الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، المنعقد على مدار ثلاثة أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر.

أعضاء الحوار الوطنى 

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى عبر تطبيق فيسبوك، صور لأعضاء الحوار وهم يقترعون، وعلى رأسهم، الدكتورة مايا مرسي، على الدين هلال، ومحمد عبد العزيز، وفاطمة السيد أحمد، الدكتور سمير صبرى، النائب أحمد فتحى، والدكتور عبد الفتاح الجبالى.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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