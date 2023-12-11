الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الانتخابات الرئاسية 2024.. أعضاء الحوار الوطنى يشاركون بكثافة فى التصويت

نجاد البرعى
نجاد البرعى

يواصل أعضاء الحوار الوطنى المشاركة بكثافة فى التصويت بلجان الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك من منطلق حرصهم غلى المشاركة الإيجابية فى الإستحقاق الدستور وإختيار رئيس مصر القادم، بهدف إستكمال مسرة الإنجازات المتتالية والحفاظ على الوطن فى ظل الإحداث الساخنة على المستوى العالمى والعربى  

اختيار رئيس مصر القادم

يأتى ذلك فى ظل حالة من السعادة ويث الاغانى الوطنية وترتديد هنافات تحيا مصر، حيث كان على رأس المصوتين نجاد البرعى المحامى الحقوقى البارز،وذلك للتصويت فى الانتخابات الرئاسية فى يومها الثانى والمشاركة فى الاستحقاق الانتخابى، واختيار رئيس مصر القادم.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

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وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية، عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

وكان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتحابات، قد استعرض انتظام عملية التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024.

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