الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب جامعة النيل الأهلية يصوتون فى الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

خرج عدد كبير من طلاب جامعة النيل الأهلية، في مشهد حضاري شبابي، ظهر اليوم، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والمشاركة في كتابة مرحلة جديدة من عمر وتاريخ الوطن.

وأكد طلاب جامعة النيل، أن خروجهم تعبير حقيقي عن إيمانهم بقيمة صوتهم الانتخابي وحقوقهم التي كفلتها لهم الدولة المصرية، وأقرها الدستور والقانون، وتأكيد منهم على دورهم في بناء وتنمية مصر.

وعبر الطلاب عن سعادتهم بخروج الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، أمس، وعدد من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، مما كان له عظيم الأثر في نفوسهم وكانوا لهم القدوة  في المشاركة.

وقال طلاب الجامعة إنهم شعروا بالحس الوطني خلال مشاركتهم ولحظة استقلالهم أتوبيسات الجامعة التي توجهت بهم إلى اللجان الانتخابية ولجنة الوافدين بمدينة أكتوبر والشيخ زايد؛ ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم وهم حاملون علم مصر وعلم جامعة النيل الأهلية.

يذكر أن الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية أكد، في تصريحات صحفية له، حرص جامعة النيل الأهلية على تصدير صورة حضارية من خلال المشاركة الإيجابية للمنتسبين لها طلابًا وعاملين، لافتًا إلى أنه تم توفير جميع التسهيلات اللوجستية اللازمة من أتوبيسات وغيرها لنقل الطلاب والإداريين إلى لجان الاقتراع؛ تيسيرًا عليهم في المشاركة.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تُجرى داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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