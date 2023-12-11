رئيس هيئة السكك الحديدية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، بصوته الانتخابي في الانتخابات الرئاسية، وذلك داخل لجان الاقتراع بمحطة مصر برمسيس، للتأكيد على حرصه على المشاركة الإيجابية خلال العملية الانتخابية.

وقال المهندس عامر إن ما شهده في اليوم الأول من العملية الانتخابية يدل على وعي الشعب المصري وإدراكه لأهمية الظروف التي تمر بها البلاد وضرورة المشاركة في اختيار رئيس الجمهورية. وأشار إلى أن المشاركة الإيجابية للأعداد الضخمة التي حرصت على الإدلاء بأصواتها اليوم تعد دليلًا على نضج الشعب المصري.

وناشد المهندس محمد عامر جموع العاملين بالهيئة ضرورة المشاركة في هذا الحدث الوطني الذي يمر في ظروف استثنائية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.