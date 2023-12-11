رئيس سكرتيره المرأة والطفل بإتحاد عمال مصر ظهور مشرف للمرأة العاملة فى انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤

أشادت عايدة محى الدين، رئيس سكرتيره المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالدور المشرف الذى قامت به المرأة العاملة بجميع القطاعات فى مشاركتهن وتفاعلهن في اليوم الأول بالعرس الانتخابى ، فضلا عن دور المراة العاملة في التوعية تجاه أسرتها، وذويها لحثهم على النزول إلى لجان الانتخاب، لتضرب المرأة العاملة مثلا فى تحمل الواجب الوطنى والدور المجتمعى الرائد الى جوار شريكها الرجل كتفا بكتف للإسهام فى صياغة المستقبل والتمسك بالحق الدستورى فى الانتخاب والتصويت ورسم ملامح الغد القريب.

وأكدت عايدة محي الدين، على التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالعملية الإنتخابية كافة،وذلك لتذليل العقبات والتيسير على العاملين، ليتمكنوا من الإدلاء باصواتهم واداء حقهم الدستورى على أكمل وجه، ومتابعة مشاركتهم الفعالة من خلال غرفة العمليات الرئاسية وفروعها بالمحافظات.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة

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