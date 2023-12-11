نساء القبائل العربية في المقدمة ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

شهد محيط مدرسة عرب العيايدة الابتدائية التابعة لمركز الصف محافظة الجيزة إقبال كبير من نساء القرية، حيث حرصن على المشاركة في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية في ثاني أيام انطلاق الانتخابات للعام 2023.

لم تكن هذه المرة الأولي التي يظهر نساء القبائل العربية في صورة تدل على وعيهم الكامل تجاه حقوقهم الوطنية والدور الذي يعتبرونه واجبًا عليهم.

وقالت سناء سالم المرأة الأربعينية القاطنة بقرية عرب العيايدة التابعة لمركز الصف، إنها تحرص في كل مرة يقام بها انتخابات على الذهاب للإدلاء بصوتها حتى تكون قدوة لأبنائها.

وأكدت أنها أعطت صوتها للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان السبب في عيشهم حياة كريمة، ومشاهدتها لأول مرة منذ ولادتها تطوير بقريتها منذ إنطلاق مبادرة حياة كريمة.

فيما قالت عليا محمود المرأة الثلاثينية إنها قررت الذهاب للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية ذلك العام على عكس الأعوام الماضية حتى تعطي صوتها للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وصفته بالمنقذ لها، حيث قامت حياة كريمة بمساعدتها بشكل كبير بعدما تعرض زوجها للإعاقة.

وتابعت أن تواجدها أمام اللجنة اليوم يعد حق بسيط منها للدولة المصرية وحكومتها التي قدمت العديد للمواطنين، وخاصة أهالي القري والمناطق النائية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.