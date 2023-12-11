تقرير دولى: أجندة السيسى الاقتصادية والسياسية تؤهله لولاية ثالثة فى مصر

ربطت الصحف الآسيوية بين أجندة الرئيس عبدالفتاح السيسي السياسية والاقتصادية لمواجهة المتغيرات العالمية وما تبعها من تداعيات اقتصادية عالمية قوية، بإمكانية فوزه في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حيث اصطف المصريون لدعمه من أجل تنفيذ هذه الأجندة الطموحة خلال فترة ولايته الثالثة.

أذربيجان كان 24: السيسي صاحب الرؤية ومرحلة الاستقرار

وأفاد موقع "أذربيجان كان 24"، بأن الرئيس السيسي يسعى لولاية ثالثة في مصر، خلال الانتخابات التي تجري الآن، في ظل دعم شعبي كبير له، وعدم تمتع أي مرشح آخر بنفس الشعبية الجارفة التي يتمتع بها الرئيس السيسي.

وتابع أن مصر هي أكبر شريك تجاري لروسيا في القارة الإفريقية، وبالتالي فإن استقرارها هو أولوية قصوى للحكومة الروسية، وعشية الانتخابات، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيًا مع الرئيس السيسي.

وأضاف أن أكثر من 200 مسئول من 14 منظمة دولية و67 دبلوماسيًا أجنبيًا و22340 عضوًا من منظمات المجتمع المدني المحلية قاموا بالتسجيل لمراقبة الانتخابات.

وقال الكرملين، في بيان يوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شكر الرئيس السيسي، خلال مناقشة تناولت مجموعة من الأمور، على مساعدته في إجلاء المواطنين الروس من غزة التي مزقتها الصراعات، و"تمنى له النجاح" في الانتخابات الرئاسية.

وأشار الموقع إلى أن السيسي انتُخب رئيسًا لأول مرة في عام 2014 بنسبة 97% من الأصوات، بعد ثورة 30 يونيو التي أطاحت بجماعة الإخوان المسلمين من الحكم، وفي عام 2018، فاز بولاية ثانية، هذه المرة لمدة أربع سنوات، بعد أن واجه مرشحًا معارضًا واحدًا في صناديق الاقتراع.

وتابع أنه خلال فترة حكمه نجح الرئيس السيسي في تحقيق الاستقرار لمصر ومواجهة التطرف والإرهاب والقضاء عليه، بعد أن عانت منه البلاد سنوات عديدة في أعقاب حكم الإخوان المسلمين.

وأضاف أن أجندة السيسي تتضمن زيادة الاستثمارات الروسية في البلاد، فضلًا عن تحقيق الاستفادة من انضمام مصر إلى تحالف بريكس، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا والأرجنتين وإيران.

وأشار إلى أنه بداية من أمس الأحد وحتى غدًا الثلاثاء تفتح مراكز الاقتراع أبوابها أمام ما لا يقل عن 67 مليون مصري يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لممارسة حقهم في التصويت.