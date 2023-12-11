ياسر جلال يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة بأكتوبر (فيديو)

أدلى الفنان ياسر جلال بصوته في انتخابات الرئاسة 2024 بمدرسة القرية السياحية الأولى في الحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر.

وساعدت رئيفة فتوح، مديرة مدرسة القرية السياحية الأولى الرسمية للغات جلال على العثور على رقم لجنته.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية. وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.