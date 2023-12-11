الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المرشح الرئاسى حازم عمر من أمام لجنة مدرسة الشهيد زكى بالفيوم: انتخبوا مَن ترونه أصلح

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

حرص المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية، على تفقد اللجان الانتخابية بمدينة الفيوم، في ثانى أيام الانتخابات الرئاسية، حيث تفقد مدرسة الشهيد السعيد أحمد زكي، مؤكدًا أن النزول والمشاركة في الانتخابات حق وطني لكل جموع الشعب ممن لهم الحق في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية.

وأوضح المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية، في تصريحات صحفية لجريدة "الدستور"، أنه يوجّه رسالة لجموع المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، واختيار من يرونه أحق بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية.

وتصدرت السيدات في محافظة الفيوم المشهد في ثاني أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

واصطفت طوابير الناخبات أمام اللجان بالمحافظة، من أجل المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، واختيار رئيس مصر القادم، وسط تأمين مكثف من الأجهزة الأمنية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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