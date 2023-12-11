الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو بالشيوخ: المصريون يعرفون كيف يختارون رئيسهم

ياسر الهضيبي
ياسر الهضيبي

قال ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إننا لاحظنا عدة ملاحظات منذ بدء الانتخابات الرئاسية 2024، أهمها الإقبال الشديد على لجان الاقتراع.

وأضاف خلال لقائه على قناة "أون" اليوم، أن المرأة المصرية تفوقت في دورها بالمشهد الانتخابي في الانتخابات الرئاسية 2024، بل إنها متصدرة دائما المشهد المصري في كل أزمة وحدث منذ أحداث يناير 2011.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن إحساس المرأة المصرية بالوطن، إحساس مرتفع للغاية، حيث تخرج وتعبر عن رأيها في حرية كاملة، مؤكدا أن المواطن المصري ذكي وحر ويعرف كيف يختار رئيسه بشكل مناسب.

وأكد أنه لا توجد مشكلات أو خروقات في سير العملية الانتخابية على مدار أمس، سوى بعض الأمور البسيطة التي لا تؤثر في سير العملية الانتخابية، ولا تؤثر في تصويت المواطن.

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