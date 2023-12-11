الانتخابات الرئاسية.. قادة الكنيسة الأرثوذكسية يعزفون سيمفونية وطنية فى حب مصر

شهدت جميع المحافظات المصرية مشاركة واسعة من قادة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، منذ فتح صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث حرص الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة وجموع الأقباط على التوجه إلى لجان الانتخابات وممارسة دورهم الوطني وحقهم الدستوري، كجزء أصيل من نسيج الوطن، في مشهد حب وسيمفونية وطنية في حب مصر.

استمرار توافد الناخبين

وتجلت صور الوحدة الوطنية أمام اللجان الانتخابية حيث شهدت توحد المصريين جميعا على هدف واحد وهو بناء الوطن وتعزيز مفاهيم المواطنة، حيث رحب جموع المشاركين في العملية الانتخابية بقيادات الدين المسيحي، وكان هناك حرص على التقاط الصور التذكارية وهم يحملون علم مصر، في سيمفونية من المحبة والمواطنة تؤكد أمام العالم كله وحدة كل المصريين.

وفي مدينة دير مواس بالمنيا، شارك نيافة الأنبا أغابيوس مطران إيبارشية ديرمواس ودلجا في التصويت في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة أمهات المستقبل بدير مواس، كما توجه كهنة وأبناء كنائس بورسعيد وبور فؤاد للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية حامين أعلام مصر، بينما اصطحب عدد كبير منهم أطفالهم في أجواء وطنية مفرحة.

فتح صناديق الاقتراع

كذلك حرص كهنة وأبناء كنائس مدينة طهطا ومدينة جهينة على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية منذ اللحظات الأولى من فتح صناديق الاقتراع للتعبير عن أهمية الحدث الوطني الهام والمساهمة في رسم صورة حية عن مصر أمام جميع دول العالم، فيما توجه نيافة الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة ناصر الثانوية بنات، بينما شارك نيافة الأنبا ديمتريوس مطران إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين وعدد من الآباء الكهنة في التصويت للانتخابات الرئاسية في لجنة ملوي الصناعية بنات بمدينة ملوي بمحافظة المنيا.

فيما شارك نيافة الأنبا ثاوفيلس أسقف إيبارشية منفلوط وعدد من كهنة الإيبارشية في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة النصر الابتدائية بمدينة منفلوط، بينما أدلى نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وتوابعها والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة بصوته في لجنة مدرسة التحرير بميت غمر،كذلك توجه نيافة الأنبا باخوم مطران إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة وعدد من كهنة الإيبارشية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في لجنة معهد الإمام علي بن أبي طالب الأزهري بسوهاج.

ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

وحرص نيافة الأنبا برسوم مطران إيبارشية صنبو وديروط على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مجلس مدينة ديروط، بينا شارك نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة في التصويت للانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة علي أحمد فهمي بالجيزة، في حين أدلى نيافة الأنبا بموا أسقف إيبارشية السويس بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة السويس العسكرية بنين، كذلك أدلى نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بألماظة.

بينما حرص نيافة الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الإعدادية الثانوية للبنات بالمنيا الجديدة، كذلك حرص كهنة وأبناء كنائس المنيا الجديدة وشرق المنيا على التصويت برفقة أسقفهم نيافة الأنبا فام، وشارك نيافة الأنبا سارافيم أسقف إيبارشية الإسماعيلية في التصويت للانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الزهور الثانوية بنات بالإسماعيلية، كذلك أدلى نيافة الأنبا بسادة مطران إيبارشية إخميم وساقلتة وعدد من كهنة الإيبارشية بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الفتح الابتدائية بأخميم.

وفي الإسكندرية، حرص القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة الشهيد مقدم شريف محمد عمر بسيدي جابر بالإسكندرية، فيما شارك نيافة الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا في التصويت للانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة أبناء الثورة الابتدائية بمدينة المنيا، في حين أدلى نيافة الأنبا يوأنس أسقف إيبارشية أسيوط والبداري وساحل سليم بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة النصر الابتدائية المشتركة بأسيوط، وحرص نيافة الأنبا زوسيما أسقف أطفيح على المشاركة والإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة أحمد راشد الابتدائية بأطفيح.