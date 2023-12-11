إعلام إسرائيلى: مقتل 5 جنود فى غارة على مجمع مدرسى بخان يونس

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل 5 جنود في غارة على مجمع مدرسي بخان يونس، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

وذكر بيان الجيش، المنشور على موقع "إكس"، أن أربعة جنود قتلوا أثناء القتال في جنوب غزة، فيما توفي الخامس متأثرا بجراحه بعد القتال في السابع من أكتوبر.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 12 جنديا بإصابات خطيرة في قطاع غزة. وعلى الحدود مع لبنان أصيب جنديان بجروح خطيرة.

وبذلك يرتفع قتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 102 منذ بداية العملية البرية، و423 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.