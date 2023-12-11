رئيس مدينة الإسماعيلية يدلي بصوته ويؤكد عدم وجود عوائق في الانتخابات

أدلى اللواء وائل حمزة، رئيس مدينة الإسماعيلية، بصوته في الانتخابات الرئاسية في الموقف الجديد بالإسماعيلية المخصصة للوافدين.

وحرص رئيس مدينة الإسماعيلية، على تفقد اللجنة ومحيطها أثناء إدلائه بصوته، للتأكد من عدم وجود أي عوائق للعملية الانتخابية.

وتفقد رئيس مدينة الإسماعيلية، عدد من اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية بشكل طبيعي دون أي مشاكل، مؤكدًا على روؤساء الأحياء على تذليل أي عقب تواجه الناخبين وسرعة حلها على الفور.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.