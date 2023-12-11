الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية تجاه مزارع شبعا

إطلاق صواريخ
إطلاق صواريخ

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل في نبأ عاجل لها عن إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية تجاه مزارع شبعا، وفقا لما ذكرته أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية.

 

فى هذا السياق، جرى استهداف منزل في كفركلا بقذيفتين، فضلًا عن قصف مدفعي على تلة حمامص فى سردا.

وكان قد قتل عسكرى لبنانى وأصيب ثلاثة آخرين، الثلاثاء الماضي، جراء قصف إسرائيلى استهدف أحد مراكزهم فى جنوب البلاد، وفق ما أعلن الجيش، ليكون بذلك أول قتيل من المؤسسة العسكرية منذ بدء التصعيد عند الحدود الجنوبية.

 

إعلام إسرائيلي اطلاق صواريخ صواريخ مزارع شبعا القاهرة الإخبارية

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