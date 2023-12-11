"القاهرة الإخبارية": إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية تجاه مزارع شبعا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل في نبأ عاجل لها عن إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية تجاه مزارع شبعا، وفقا لما ذكرته أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية.

فى هذا السياق، جرى استهداف منزل في كفركلا بقذيفتين، فضلًا عن قصف مدفعي على تلة حمامص فى سردا.

وكان قد قتل عسكرى لبنانى وأصيب ثلاثة آخرين، الثلاثاء الماضي، جراء قصف إسرائيلى استهدف أحد مراكزهم فى جنوب البلاد، وفق ما أعلن الجيش، ليكون بذلك أول قتيل من المؤسسة العسكرية منذ بدء التصعيد عند الحدود الجنوبية.