الإثنين 11 ديسمبر 2023
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باحث بالمصرى للدراسات: الإقبال على الانتخابات يعكس وعى المواطنين بهذا الاستحقاق

مصطفى عبد اللاه
مصطفى عبد اللاه

قال مصطفى عبداللاه، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مشهد الأمس في أول يوم في الانتخابات الرئاسية 2024 كان كما تم توقعه بالضبط، حيث فتحت اللجان بشكل منتظم في مواعيدها المحددة في كل المحافظات.

وأضاف، خلال مداخلة عبر برنامج زووم على قناة "أون"، اليوم: "توفرت داخل اللجان كل المقومات الأساسية لإجراء العملية الانتخابية، مثل توافر الصناديق وتوافر سيدة بكل لجنة، فضلًا عن الأحبار الفسفورية، ووجود الشرطة وتنظيم صفوف الناخبين، ومراعاة حرم آمن للجنة الانتخابية".

ولفت الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أن حالة الإقبال من المواطنين كانت جيدة جدًا، وتعكس وعي المواطنين بهذا الاستحقاق، مؤكدًا على وجود مواطنين من كل الأعمال سواء أكانوا شبابًا أو كبار السن، مما يطمئن على سير العملية الانتخابية اليوم وغدًا.

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