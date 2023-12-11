الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة القاهرة تشارك بقوة فى العُرس الديمقراطى للانتخابات الرئاسية "انزل شارك.. مصر هى الأهم"

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024 بجامعة القاهرة

تتصدر جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، مشهد المجتمع الأكاديمي في ماراثون انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 من خلال المشاركة المتميزة لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، معبرين عن شعورهم بالمسئولية الوطنية تجاه بلدهم.

ويحرص جميع منسوبي جامعة القاهرة على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية والاحتفال بالعرس الانتخابي الديمقراطي منذ اليوم الأول للانتخابات، وعلى مدار أيام الانتخابات، من خلال الإدلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية وتنظيم مسيرات حاشدة تتضمن ترديد الأغاني الوطنية، ورفع الأعلام المصرية والهتافات الديمقراطية تحت شعار "انزل شارك.. مصر هي الأهم".

ويوضح الإقبال الكبير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة القاهرة حجم المشاركة في الانتخابات الرئاسية إيمانا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، بهدف دعم إعمال الدستور وإنفاذه.

ويؤكد مشهد المشاركة الفعالة والقوية لمنسوبي جامعة القاهرة في الانتخابات الرئاسية دورهم الفعال كسفراء لجامعة عريقة كجامعة العريقة لها دور وطني ومجتمعي فعال على مدار تاريخها، ويعكس الوعي القومي لمنسوبيها بأهمية الإدلاء بالرأي كواجب وطني وقومي، وقيمة الانتماء الوطني لديهم، كما يُعد شهادة حب وانتماء يقدمونها للوطن.

منتسبو جامعة القاهرة خلال مشاركتهم في المسيرة الحاشدة

وعلى أنغام نشيد "قالوا إيه علينا دولا.. قالوا إيه"، هتف منتسبو جامعة القاهرة خلال مشاركتهم في المسيرة الحاشدة التي انطلقت من الجامعة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، تحت شعار انزل شارك.. مصر هي الأهم، التي بدأت أمس 10 ديسمبر وتستمر حتى الثلاثاء وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ورفعت حشود جامعة القاهرة من أعضاء هيئة التدريس وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، والطلاب، والعاملين ومديري الإدارات، أعلام مصر وسط هتافات كبيرة احتفالًا بمشاركتهم في الاستحقاق الدستوري المهم الذي يحدد مستقبل الوطن.

 

الانتخابات الرئاسية 2024 بجامعة القاهرة
الانتخابات الرئاسية 2024 بجامعة القاهرة
الانتخابات الرئاسية 2024 بجامعة القاهرة
الانتخابات الرئاسية 2024 بجامعة القاهرة
الانتخابات الرئاسية 2024 بجامعة القاهرة
الانتخابات الرئاسية 2024 بجامعة القاهرة
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