على كرسي متحرك حاملا حفيده.. مسن يدلي بصوته في الإسماعيلية

«على كرسي متحرك، حاملا حفيده على قدميه، وابنته تحرك الكرسي»، حرص أحد كبار السن على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بالإسماعيلية.

وقال عبدالعزيز لبيب، إنه حريص على حقه الدستوري بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، واختيار الرئيس القادم لتنعم مصر بالاستقرار والأمان.

وأوضح أن نجلته جاءته إليه لتنقله إلى لجنته الانتخابية التي تبعد عند عدة كيلو مترات، للمشاركة في الانتخابات حرصا منه على مستقبل بلده، ومستقبل أولاده وأحفاده، مشيرًا أنه يحمل حفيده على قدميه حتى تصله رسالة أن نذهب لنداء الوطن مهما كانت حالتنا الصحية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية. وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.