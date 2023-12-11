الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال كثيف على الانتخابات الرئاسية فى بيلا بكفر الشيخ (صور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شهدت لجان مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين منذ بدء عملية التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، داخل لجان ومقار الاقتراع بمركز ومدينة بيلا، التي تضم 48 مقرا انتخابيا منها 8 مقار بالمدينة و40 مقرا بقري مركز بيلا.

وأكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، انتظام فتح اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين، ووفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث بدأت عملية التصويت في المواعيد الرسمية دون أي تأخير أو معوقات.

شهدت لجان مركز بيلا، اليوم الإثنين، إقبالًا كثيفًا على التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وكان أبرز الحضور من المواطنين للأدلاء بأصواتهم في لجان الاقتراع هم كبار السن والسيدات، وسط تواجد مجموعات من الشباب لمساعدة كبار السن حتى باب اللجان وأسبقية الدخول، حاملين أعلام مصر ومرددين الأغاني الوطنية، وهم يحفزون بعضهم البعض على المشاركة لليوم الثاني على التوالي من الانتخابات الرئاسية.

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وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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