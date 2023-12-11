غرفة عمليات "مستقبل وطن" بأسيوط: الانتخابات تسير بسلاسة ويسر دون أى معوقات

أعلنت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، عن أن الانتخابات الرئاسية تسير بشكل متحضر يليق باسم مصر داخليًا وخارجيًا وسط إقبال ملحوظ من قبل الناخبين على اللجان الانتخابية.

وقال محمود نفادي رئيس غرفة عمليات مستقبل وطن وأمين التنظيم، إن الحزب عقد غرفة عمليات مركزية لمتابعة أعمال الانتخابات الرئاسية 2024م على مستوى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع كل أمانات الحزب بمختلف المراكز والقرى.

وعقدت الغرفة بمشاركة عمران أبوعقرب أمين المتابعة، وأحمد عبدالسلام أمين الاتصالات، ومحمد الليثى أمين العضوية، ومحمد السيد أمين النقل والمواصلات، وإيهاب عبدالحميد أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعمرو مهران أمين الهيئات الاستشارية، وعدد من قيادات هيئات مكاتب الامانات النوعية بالمحافظة، وبمشاركة مساعدين وأعضاء أمانة التنظيم بالمحافظة.

وأوضح محمود نفادي، أن غرفة العمليات تقوم بمتابعة مسئولين المقرات الانتخابية والمناديب بمختلف المراكز والأقسام.

وأضاف محمود نفادي، أنه منذ فتح اللجان في صباح اليوم التالي لانتخابات رئاسة الجمهورية لم يتم رصد أي معوقات حتى الآن، وأن أعمال التصويت تسير بكل سلاسة ويسر وسط إقبال غير مسبوق وكثافة، خصوصًا من المرأة وهذا ما يعكس وعي الشعب الأسيوطي وإدراكه التحديات والظروف الراهنة التي تتطلب اصطفافا وطنيا.

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.