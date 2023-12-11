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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توافد الناخبين أمام لجان دار السلام في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أجرى اللواء رئيس حي دار السلام، جولة للمرور ومتابعة توافد الناخبين على اللجان والمقار الانتخابية لليوم الثاني على التوالي، بمجمع المدارس في نطاق الحي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد رئيس الحي على الوقوف على مدى جاهزية اللجان، وتم اتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة لتوفير سبل الراحة وإزالة أي معوقات أمام اللجان الانتخابية لاستقبال المواطنين صباح اليوم بمدارس، وجارٍ المتابعة اليومية حتة تمام الانتهاء من العملية الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.
كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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