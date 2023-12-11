الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غرفة عمليات مستقبل وطن أسيوط: الانتخابات تسير بسلاسة دون أى معوقات

جريدة الدستور

أعلنت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط عن أن الانتخابات الرئاسية تسير بشكل متحضر يليق باسم مصر داخليًا وخارجيًا وسط إقبال ملحوظ من قبل الناخبين على اللجان الانتخابية.
وقال محمود نفادي، رئيس غرفة عمليات مستقبل وطن وأمين التنظيم، إن الحزب عقد غرفة عمليات مركزية؛ لمتابعة أعمال الانتخابات الرئاسية عام 2024م على مستوى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع فروع الحزب في مختلف المراكز والقرى.
وعقدت الغرفة بمشاركة عمران أبو عقرب، أمين المتابعة، وأحمد عبد السلام، أمين الاتصالات، ومحمد الليثى، أمين العضوية، ومحمد السيد، أمين النقل والمواصلات، وإيهاب عبد الحميد، أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعمرو مهران، أمين الهيئات الاستشارية، بالإضافة إلى عدد من قادة فروع الحزب في المحافظة وبمشاركة مساعدين وأعضاء أمانة التنظيم في المحافظة.
وأوضح محمود نفادي أن غرفة العمليات تقوم بمتابعة مسئولي المقار الانتخابية والمندوبين في مختلف المراكز والأقسام في إطار خطة الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف محمود نفادي، أنه منذ فتح اللجان في صباح اليوم الثاني لانتخابات رئاسة الجمهورية، لم يتم رصد أي معوقات حتى الآن، وأن أعمال التصويت تسير بكل سلاسة ويسر، وسط إقبال غير مسبوق وكثافة، خصوصًا من النساء، وهذا ما يعكس وعي الشعب الأسيوطي وإدراكه التحديات والظروف الراهنة التي تتطلب اصطفافا وطنيا.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

الأكثر قراءة

عاجل.. وصول أعضاء مجلس الأمن لمستشفى العريش العام لزيارة المصابين الفلسطينيين

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

حقيقة إعلان "البترول" عن توافر فرص عمل جديدة

عاجل.. تحرك جديد من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلى ضد بيراميدز والشيبى

أول تعليق من لبلبة على واقعة تصويتها فى الانتخابات مرتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال