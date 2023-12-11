غرفة عمليات مستقبل وطن أسيوط: الانتخابات تسير بسلاسة دون أى معوقات

أعلنت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط عن أن الانتخابات الرئاسية تسير بشكل متحضر يليق باسم مصر داخليًا وخارجيًا وسط إقبال ملحوظ من قبل الناخبين على اللجان الانتخابية.

وقال محمود نفادي، رئيس غرفة عمليات مستقبل وطن وأمين التنظيم، إن الحزب عقد غرفة عمليات مركزية؛ لمتابعة أعمال الانتخابات الرئاسية عام 2024م على مستوى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع فروع الحزب في مختلف المراكز والقرى.

وعقدت الغرفة بمشاركة عمران أبو عقرب، أمين المتابعة، وأحمد عبد السلام، أمين الاتصالات، ومحمد الليثى، أمين العضوية، ومحمد السيد، أمين النقل والمواصلات، وإيهاب عبد الحميد، أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعمرو مهران، أمين الهيئات الاستشارية، بالإضافة إلى عدد من قادة فروع الحزب في المحافظة وبمشاركة مساعدين وأعضاء أمانة التنظيم في المحافظة.

وأوضح محمود نفادي أن غرفة العمليات تقوم بمتابعة مسئولي المقار الانتخابية والمندوبين في مختلف المراكز والأقسام في إطار خطة الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف محمود نفادي، أنه منذ فتح اللجان في صباح اليوم الثاني لانتخابات رئاسة الجمهورية، لم يتم رصد أي معوقات حتى الآن، وأن أعمال التصويت تسير بكل سلاسة ويسر، وسط إقبال غير مسبوق وكثافة، خصوصًا من النساء، وهذا ما يعكس وعي الشعب الأسيوطي وإدراكه التحديات والظروف الراهنة التي تتطلب اصطفافا وطنيا.