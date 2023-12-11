الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فى اليوم الثانى للانتخابات: "الخدمات الادارية" توفر كراسى متحركة لأصحاب الهمم من العمال

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

سجلت غرفة عمليات نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية بإشراف هشام فاروق المهيرى رئيس النقابة نائب رئيس اتحاد عمال مصر لليوم الثانى على التوالى أعلى نسبة مشاركة وتوافد بالآلاف لعمال الخدمات الإدارية على مستوى الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية انطلاقا من الحرص الشديد على الإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع وفقا لما أقره الدستور فى مباشرة حقوقهم السياسبة.

المهيرى: دور ناجح لمسئولى الحشد فى توعية "فرسان الإنتاج" فى المشاركة بالانتخابات

وأضاف "المهيرى" أن مسئولى تذليل العقبات بكل اللجان النقابية التابعة لتصنيف نقابة الخدمات الإدارية تبارى فى تقديم الخدمات لأصحاب الهمم من العمال والموظفين ذوى الإرادة الصلبة الذين عبروا عن رأيهم فى المشاركة بالعرس الديمقراطى وانتخاب رئيس مصر الحديثة، مؤكدا أن النقابة وفرت كراسى متحركة وأعضاء من اللجان النقابية لاصطحابهم الى لجان الاقتراع.

وقال إن مسئولى الحشد بغرفة العمليات الرئيسية ونظائرها الفرعية مستمرون فى تنفيذ أقوى برنامج توعزى بحقوق العمال والحفاظ عليها من خلال اختيار رئيس للوطن لاستكمال بناء وتعمير الجمهورية الجديدة ودعما لمنظومة الاستقرار.

“المهيرى” يشيد بدور العمال والموظفين التابعين لتصيف النقابة 

أشاد "المهيرى" بدور العمال والموظفين التابعين لتصيف النقابة ووحدتهم خلف مصلحة الوطن وحالة الاصطفاف المنظمة التى عمت أرجاء مواقع العمل والإنتاج والمشاركة فى رسم مستقبل المؤسسات وعمليات التطوير بالجمهورية الجديدة.

الجدير بالذكر أن لجنة غرفة العمليات بنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية تضم هشام فاروق المهيرى رئيس النقابة مشرفا عاما وحمدى عرابى نائب رئيس النقابة وحسام حنفى أمين الصندوق وهشام عبداللطيف الأمين العام ومختار أبوالفتوح عضو مجلس إدارة النقابة لشئون الإعلام وعبدالرحمن البيومى عضو مجلس الإدارة عن الشباب وخالد رأفت أمين الصندوق المساعد ومحمد عبد للطيف الأمين العام المساعد للنقابة أعضاء.

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