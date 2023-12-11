رئيس عمال مصر يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. ويطالب المصريين بالمشاركة فى العرس الانتخابى

أدلى محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، فى لجنته بمدرسة سيزا نبراوى الإعدادية الثانوية بنات بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وعقب الإدلاء بصوته، تفقد جبران عددًا من اللجان الانتخابية، لمتابعة سير العملية الانتخابات فى ثانى أيام التصويت، وأشاد بإقبال الناخبين على اللجان، مؤكدًا أن المشاركة واجب وطنى على كل مواطن، دعمًا للوطن وبناء مصر الحديثة والوصول إلى الجمهورية الجديدة، ومواجهة التحديات التى تهدد الأمن القومى، وبعث رسالة للعالم بأن جميع المصريين على قلب رجل واحد.

مشاركة كل أطياف الشعب المصري

وشدد رئيس عمال مصر، خلال التصويت، على ضرورة مشاركة كل أطياف الشعب المصري، وعلى رأسهم العمال، لاستكمال خارطة الطريق، للخروج بمصر إلى بر الأمان واستكمال مسيرة التنمية والنجاح.

وأشار إلى أن الاتحاد العام يتابع سير العملية الانتخابية أولًا بأول، من خلال غرفة العمليات المركزية، والغرف الفرعية في الاتحادات المحلية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

الكشوف الانتخابية

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية، عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

رئيس الاتحاد العام لعمال مصر

رئيس الاتحاد العام لعمال مصر

رئيس الاتحاد العام لعمال مصر