مران الأهلى.. محمود متولى يشارك فى التدريبات الجماعية رغم استبعاده من المونديال

شارك محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش.

وانتظم متولي في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية وانتهائه من تنفيذ البرنامج التأهيلي.

وخضع متولي لفحص طبي قبل انطلاق المران تحت إشراف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، للاطمئنان على حالته والتأكد من عدم وجود أي شكوى طبية للاعب قبل مشاركته في التدريبات.

وخاض الأهلي مرانه الختامي صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى السعودية عصرًا، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي يوم ١٥ ديسمبر الجاري مع الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي التي تقام غدًا في افتتاح كأس العالم للأندية.

وكان قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المملكة العربية السعودية غدًا الاثنين؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وحرص خالد مرتجي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، خاصة الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقال في السعودية.

يذكر أن الأهلي سيخوض مباراته الأولى في مونديال الأندية يوم 15 ديسمبر الجاري أمام الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

فحوصات طبية لـ«عبدالقادر وكريستو»

الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قال إن أحمد عبدالقادر ومحمد الضاوي كريستو، لاعبي الفريق، تعرضا لإصابة في العضلة الخلفية خلال مران الفريق الذي أقيم أمس الأول على ملعب التتش.

ويخضع الثنائي للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم إصابتيهما وتحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بهما.

وكان الأهلي قد بدأ استعداده أمس الأول لكأس العالم للأندية، التي تقام في السعودية خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٢ ديسمبر الجاري.

وحصل الفريق الأول بالنادي الأهلي على راحة أمس من التدريبات، فيما خاض الفريق مرانه الختامي في القاهرة على ملعب التتش صباح اليوم قبل السفر إلى السعودية.