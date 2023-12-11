الهلال الأحمر الفلسطينى: نستقبل يوميًا 250 مصابًا لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم

تحدث رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة، عن الأوضاع الطبية والإنسانية في قطاع غزة.

وقال، في مداخله عبر تطبيق زووم على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال يقصف مراكز الإيواء التابعة لأونروا في قطاع غزة، مشيرًا إلى الاستقبال اليومي لنحو 250 مصابا لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وتابع مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة أنه تم خروج عدد كبير من مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة إثر نفاد الوقود، بالإضافة إلى أن جيش الاحتلال يستهدف مركبات الإسعاف والكوادر الصحية في قطاع غزة.