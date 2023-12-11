لأول مرة من 2006.. الاحتلال يُنزل جوًا 7 أطنان من الأسلحة فى خان يونس

قال إعلام إسرائيلي إن جيش الاحتلال أنزل جوًا 7 أطنان من الأسلحة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأكد الإعلام الإسرائيلي، بحسب فضائية القاهرة الإخبارية، أن الجيش أنزل جوًا معدات وأسلحة لقواته في قطاع غزة للمرة الأولى من عام 2006.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت نحو 18 ألف شهيد، ونحو 47 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب آلاف لا يزالون تحت الأنقاض يعتقد أنهم استُشهدوا، كما خلفت دمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.