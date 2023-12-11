نائب محافظ القاهرة: توافد المواطنين على لجان الانتخابات بروض الفرج

تفقد الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ عدد من اللجان الانتخابية بنطاق حي روض الفرج للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وبدء التصويت في كافة اللجان الانتخابية لليوم الثاني دون معوقات.

وأشار نائب المحافظ إلى الإقبال الكثيف على اللجان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

وأكد فوزي توفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية التصويت بمدرسة محمود سامي البارودي بحي روض الفرج، مشيدًا بوعى المواطنين لمشاركتهم في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

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