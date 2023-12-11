الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

نائب محافظ القاهرة: توافد المواطنين على لجان الانتخابات بروض الفرج

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تفقد الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ عدد من اللجان الانتخابية بنطاق حي روض الفرج للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وبدء التصويت في كافة اللجان الانتخابية لليوم الثاني دون معوقات.

وأشار نائب المحافظ إلى الإقبال الكثيف على اللجان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

وأكد فوزي توفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية التصويت بمدرسة محمود سامي البارودي بحي روض الفرج، مشيدًا بوعى المواطنين لمشاركتهم في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
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