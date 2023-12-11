محلل فلسطيني: الاحتلال فشل في خان يونس ومصر أحبطت مؤامرة التهجير

قال المحلل السياسي الفلسطيني إياد ابراهيم القرا إن الموقف المصري لمواجهة مخططات تهجير سكان غزة كان "قويًا ومهمًا" فقد أفشلت القاهرة مخطط إسرائيل للتهجير، خاصة في ظل قصف الاحتلال على خان يونس جنوب قطاع غزة منذ بعد انتهاء الهدنة المؤقتة.

إياد القرا: مصر أفشلت مخطط التهجير

أضاف القرا، لـ"الدستور"، أن موقف الفلسطينيين كان أيضًا، عنصرًا مهمًا في إفشال المخطط الإسرائيلي فقد ورفضهم مغادرة أراضيهم، حيث إن 80% من الفلسطينيين رفضوا المغادرة ومصر شجعت على ذلك؛ لأن الفلسطينيين لديهم هواجس من المخططات الصهيوينة للتهجير من غزة إلى مصر كما حدث في نكبة 1948 ومن الضفة الغربية للأردن.

أكد الخبير الفلسطيني أن التجارب الفلسطينية باتت هاجسًا واضحًا لهؤلاء الفلسطينيين الذين لا يريدون تكرار خطأ نكبة 1948، مشددًا على أن الموقف المصري "حازمًا وقاطعًا" لمصلحة مصر وفلسطين بألا يخرجوا من ديارهم.

وأشار إلى أن مصر دولة شقيقة وجارة مهمة وهناك حالة توأمة مع الموقف الفلسطيني فيما يتعلق بالتهجير، فقد عززت مصر دعمها لفلسطين أيضًا عن طريق ادخال المساعدات الانسانية المختلفة للقطاع.

كيف تسير معركة خان يونس؟

ومن خان يونس حيث يعيش الدكتور ابراهيم القرا، قال إن المعارك والاشتباكات صعبة وقاسية والاحتلال قال إن المعارك في خان يونس، هو الأكثر شراسة ويتطلب وقتًا أطول وهناك مناطق معنية يركز فيها الاحتلال في الناحية الشرقية في محاولة منه للبحث عن أسراه وبالقرب من منزل يحيى السنوار قائد حركة حماس في غزة.

أضاف “قد تستمر المعارك في خان يونس لأسبوعين أو 10 أيام، ولن تزيد لأن حجم الخسائر لدى إسرائيل بات يتكشّف بين 5 آلاف مصاب بينهم ألف معاق ومئات بالعمى وتدمير 500 آلية اسرائيلية وهذه أرقام صعبة لجيش الاحتلال”.

وأكد القرا أن إحلال السلام في غزة صعب، لأن إسرائيل تريد السيطرة على قطاع غزة والقضاء على حماس، لكن سيكون هناك شكل من الهدنة الإنسانية ربما لسنوات طويلة، لكن نقاش هذا الأمرالآن صعب للغاية.

القرا: واشنطن تجند كل مالديها للدفاع عن إسرائيل

وحول استخدام الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن لإحباط قرار وقف إطلاق النار، قال “القرا” إن واشنطن لازالت تسير وفقا للرواية الإسرائيلية وتجند كل ما لديها للدفاع عن إسرائيل رغم أن واشنطن قالت إنها ضد استمرار الحرب خشية تورط جيش الاحتلال في غزة أكثر وأكثر، في ظل حالة الغضب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الذي يرفض وقف الحرب.

وتابع “من الممكن الوصول لوقف فوري لاطلاق النار وممكن ألا واشنطن الفيتو المرات القادمة وذلك سيكون بفعل الضغوط الدولية”.