الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ناصر عباس ورئيس اتحاد التجديف يشاركان في الانتخابات الرئاسية

ناصر عباس
ناصر عباس

أدلى ناصر عباس الحكم الدولي السابق بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم داخل لجنة 6 بمدرسة نبوية موسى في مدينة ١٥ مايو بحلوان، كما حرص الدكتور عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية داخل  لجنته بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنات بالجيزة.

عمرو النوري رئيس اتحاد التجديف

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من امس الأحد حتى غدا " الثلاثاء " في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

متابعة إعلامية 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها

الكشوف الانتخابية 

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين لديهم الآن حق التصويت ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية ناصر عباس عمرو النوري اتحاد التجديف اتحاد الكرة

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