الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة يوجه بتسهيل مشاركة العاملين في الانتخابات الرئاسية

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تسهيل مشاركة جميع العاملين في الوزارة في الانتخابات الرئاسية، نظرًا لأنها واجب وطني وحق دستوري.

واستمر العاملون في مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات في التصويت في الانتخابات الرئاسية أمس واليوم.

وقام مديرو المديريات بتسهيل انتقال الموظفين إلى لجانهم الانتخابية، بالإضافة إلى لجان الوافدين للعاملين المغتربين.

وقد قام السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتصويت في الانتخابات الرئاسية صباح أمس الأحد في مقر لجنته الانتخابية بمدرسة المنارة في مدينة نصر.

مديريات الزراعة والطب البيطرى المحافظات تواصل المشاركة الانتخابات

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