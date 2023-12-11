مظاهرة حب ووطنية.. أهالي "وردان" بالجيزة يحتشدون أمام لجان الانتخابات (فيديو)

احتشد أهالي قرية وردان بالجيزة، في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس مصر القادم.

وسادت أجواء من الفرحة داخل اللجان ووسط التجمعات الانتخابية، مع حمل أعلام مصر ومررددين هتافات “تحيا مصر” مع تفاعل مع الأغاني الوطنية.

وقال المهندس عبد الصمد سليمان، نائب رئيس حزب الجيل الديمقراطي والباحث بالشئون السياسية، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني لاستكمال الاستحقاق الدستوي بانتخاب الرئيس القادم لمصر، مشيرا إلى أن الشعب قال كلمته أمس واليوم وبعث برسالة قوية إلى جميع دول العالم بأن الشعب “يد واحدة” ويؤمن بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية في الداخل والخارج.

وقال الناشط السياسي عباس فاروق التش، عضو حزب النور بالجيزة، إن اليوم الثاني بالانتخابات الرئاسية تشهد توافد وتزاحم ملحوظ من أهالى قرية وردان فى مظاهرة حب وتأييد للحفاظ على الوطن، واستكمال النهوض بالدولة وحمايتها من المخاطر المحتملة، والتأكيد على وحدة الشعب المصري كله والالتفاف حول القيادة السياسية الحكيمة.

وانطلقت التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.



وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.