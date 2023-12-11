الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أحد عمال أسوان لـ"الدستور": مشاركتي بالانتخابات الرئاسية 2024 الأولى في حياتي

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

قال أحد عمال مشروعات الطرق في أسوان "أبو القمصان عطيتو" ويبلغ من العمر 31 عامًا، إنه ينتمي لمحافظة قنا وتحديدًا قرية جراجوس مركز قوص، وتوافد برفقة زملاءه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بلجنة الوافدين بمدرسة محمد الدمرداش الابتدائية، وهي إحدى اللجان المُخصصة للمغتربين بأسوان. 

وأضاف لـ "الدستور"، أنه لم يسبق له المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ويشارك هذا العام لأول مرة ويدلي بصوته للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة. 

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة

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